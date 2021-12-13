Harçlıklarını biriktirdi hayalini gerçekleştirdi! 22 yaşındaki Tornacı Musa kendi otomobilini yaptı: 100 kilometre hız yapıyor

Akşam herkes gittikten sonra normalde aracımın üstü örtülü oluyor, üzerini açıyorum sadece seyrediyorum. Gerçekteki hedefim aslında bu değil, bunun daha büyüğü. Hedefim gerçek bir otomobil yapmak. Plakasını ruhsatını çıkartıp ana yolda gönül rahatlığı ile binip bunu kim yapmış, nasıl yapmış diyecekleri bir otomobil yapmak istiyorum. İlerde kendi iş yerim olursa öyle bir şey yapacağıma eminim" ifadelerini kullandı.