Berfin Özek eski hali nasıl? Berfin Özek kimdir, kaç yaşında? Berfin Özek sevgilisi kim?

"AFFETMEK KESİNLİKLE MÜMKÜN DEĞİL"

Berfin Özek, yıllar sonra bir televizyon kanalında eski sevgilisini affettiği ve şikayetinden vazgeçtiği için çok pişman olduğunu söylemişti. Özek, "Ondan intikam alacağım dedim. Cesaretimi toplayarak aynısını yapmayı düşünüyordum. O zamanlarda aynaya bakamaz haldeydim, insanların yüzüne bakamaz haldeydim ve insanlar bana acıyarak bakıyordu.

Çocuklar da benden kaçıyordu. Sanki dipsiz kuyunun dibine düşmüşüm ve çırpınıyordum. Elimi de tutan yoktu. Çok çaresizdim. Affetmek kesinlikle mümkün değil. Çünkü ben annemin acısını ve gözyaşlarını unutamıyorum. Onun üzülmesi benim kahrolmam demek. Benim o zamanlar kaybedecek hiçbir şeyim yoktu." ifadelerini kullanmıştı.