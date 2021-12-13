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Berfin Özek eski hali nasıl? Berfin Özek kimdir, kaç yaşında? Berfin Özek sevgilisi kim?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.12.2021
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Berfin Özek eski hali nasıl? Berfin Özek kimdir, kaç yaşında? Berfin Özek sevgilisi kim?

Berfin Özek kimdir, kaç yaşında? Berfin Özek sevgilisi kim? Yüzüne kezzap atan ve 13,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Casim Ozan Çeltik'i affeden Berfin Özek, Çeltik’le evlendi. Özek, 2 yıl önce asitli saldırı sonucu yüzünden yaralanmıştı. Peki; Berfin Özek kimdir? Berfin Özek sevgilisi kimdir? Berfin Özek eski hali nasıl? Casim Ozan Çeltik son duruşmada tahliye edilmişti.

Berfin Özek kimdir, kaç yaşında? Berfin Özek sevgilisi kim? Hatay'da yüzüne kezzap atılması sonucu ağır yaralanan ve yüzünde iz taşıyan Berfin Özek isimli genç bir kız, kendisine zarar veren eski sevgilisini önce affetti ardından evlendi. Çiftin evlilik cüzdanına imza attığı pozlar ve evlilik töreninden görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Peki; Berfin Özek eski hali nasıl?

BERFİN ÖZEK KİMDİR?

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek (21), 2 yıl önce asitli saldırı sonucu yüzünden yaralanmasına neden olan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik (23) ile evlendi.

Berfin Özek 2 yıl önce evine giderken eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik'in asitli saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan genç kızın yüzünün büyük bölümü yandı ve sağ gözünü kaybetti. Tutuklanan Casim Ozan Çeltik 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Berfin Özek, saldırgan hakkındaki şikayetini geri çekti.

Casim Ozan Çeltik son duruşmada tahliye edildi. Berfin Özek ve Casim Ozan Çeltik evlendi.

ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ, PİŞMAN OLDU

Saldırının ardından yakalanıp, tutuklanan Çeltik, 'kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2020 yılı Nisan ayında, davanın görüldüğü 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe vererek Casim Ozan Çeltik hakkındaki şikayetini geri alan Özek, daha sonra verdiği karardan pişman olduğunu ifade ederek, o dönem büyük bir travma içerisinde olduğunu kaydetti.

"AFFETMEK KESİNLİKLE MÜMKÜN DEĞİL"

Berfin Özek, yıllar sonra bir televizyon kanalında eski sevgilisini affettiği ve şikayetinden vazgeçtiği için çok pişman olduğunu söylemişti. Özek, "Ondan intikam alacağım dedim. Cesaretimi toplayarak aynısını yapmayı düşünüyordum. O zamanlarda aynaya bakamaz haldeydim, insanların yüzüne bakamaz haldeydim ve insanlar bana acıyarak bakıyordu.

Çocuklar da benden kaçıyordu. Sanki dipsiz kuyunun dibine düşmüşüm ve çırpınıyordum. Elimi de tutan yoktu. Çok çaresizdim. Affetmek kesinlikle mümkün değil. Çünkü ben annemin acısını ve gözyaşlarını unutamıyorum. Onun üzülmesi benim kahrolmam demek. Benim o zamanlar kaybedecek hiçbir şeyim yoktu." ifadelerini kullanmıştı.

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