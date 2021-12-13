AVM’de iğrenç görüntü! Tartıştığı güvenliğin yüzüne tükürdü

Anormallik kendisini savunmaya devam ederken verdiği ifadede ortaya çıktı. İçeri geçmek isterken güvenliğin kendisine engel olduğunu, geçmek için elindeki kutuyla görevliyi iteklediğini ve bu sırada konuşurken ağzından tükürük çıkmış olabileceğini öne sürdü. "Bana alışılmadık şekilde davrandığı için şikayetçiyim" diye de ekledi. Darp raporu almak istese de muayene sonucu doktorlar "darp izine rastlanmadı" şeklinde rapor oluşturdu.