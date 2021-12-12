Saplantılı aşkı tarafından katledilen Sena Altan’ın ağabeyinden yürek yakan paylaşım

"GEL DE BİTSİN BU HASRET"

Şarkıda yer alan, "Hep sen varsın aklımda, düşünmem başka bir şey, gel de bitsin bu hasret, ayrılık acı bir şey. Öyle zoraki yokluğun imkansız alışamam, öyle büyük sevdayı, ne yapsam unutamam" sözleri dikkat çekti.