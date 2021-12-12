Antalya’da kan donduran olay! Ablasını öldürüp kendini ihbar etti
YAŞAM İHA
Antalya’nın Aksu ilçesinde bir kişi, bilinmeyen bir sebepten tartıştığı ablasını silahla vurarak vurarak öldürdü. Olayın ardından emniyeti arayan katil, “Ablamı öldürdüm, gelin alın” diyerek teslim oldu.
ABLASINA KURŞUN YAĞDIRDI
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde ablası Gülderen Ç. (52) ile tartışan K.Ç. (47), ablasının üzerine kurşun yağdırdı.
"ABLAMI ÖLDÜRDÜM GELİN ALIN"
Abla olay yerinde hayatını kaybederken, şahıs polisi arayarak "Ablamı öldürdüm, silahla başında bekliyorum gelin alın" dedi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı. Polisin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.
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