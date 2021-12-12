Fikriyat yazarı Ekrem Demirli’den Çanakkale Köprüsü’nün yolları için isim önerisi!

Özgün içeriklerle tarih, kültür, edebiyat ve dini konuların etkili dijital merkezi fikriyat.com'da köşesine taşıdığı yazılarla adından söz ettiren usta yazar Ekrem Demirli, 15. asırda Hacı Bayram Veli'nin yetiştirdiği talebelerden olan Muhammed Bican ile ilgili bir yazıyı köşesine taşıdı.

Fikriyat yazarı Demirli'nin "Çanakkale Köprüsü vesilesiyle Muhammed Bican ve Muhammediye'yi hatırlamak" başlıklı yazısının bir kısmı şu şekilde:

Büyük Anadolu coğrafyasında Müslümanlığın yerleşmesine kalemiyle en çok hizmet eden isimler kimdir diye sorulsa akla ilk gelebilecek isimlerden birisi 15. asırda Hacı Bayram Veli'nin yetiştirdiği müstesna talebelerden olan Gelibolulu Muhammed Bican ile kardeşi Ahmet Bican olabilir. Birkaç sene önce Fikriyat'ta bir vesile ile onu yad etmiş, büyük düşünürün hikmet ve ferasetini şahitlik eden bir tabirine atıf yapmıştım.

Mahut darbenin birinci senesi için yazdığım yazıda Muhammed Bican'ın on beşinci asırda Gelibolu-Çanakkale için söylediği 'burası kilid-i mülk-i İslam'dır (İslam ülkesinin kilidi)' deyimine atıf yapmış, altı asır öncesinde Çanakkale, daha sonra Alvarlı Efe merhumun Erzurum için kullandığı tabiri bütün ülke için kullanmıştım. Onun ölümsüz eseri Muhammediye ile de çocukluğumun hatıraları arasında özel bir yeri vardı. Zaman içinde fark ettim ki, Muhammediye bu topraklarda yaklaşık yedi asır Hz. Peygamber'in ahlak ve hayatını, peygamber sevgisini, dinin temel bahislerini insanlara öğreten en önemli kitaptı.

Birkaç sene önce Çanakkale'de Mevlana üzerinde bir konuşma yapmam üzere davet edildiğimde şunu fark etmiştim: Belki hayatın her alanında olduğu gibi düşünce ve bilim hayatında da birkaç isme aşina oluyor, sürekli onlara atıf yaparken başka birçok ismi ve değeri ıskalıyoruz. Bu itibarla evrensel çapta değer üretmede ve isim yetiştirmedeki yerimiz bir yana, ürettiğimiz değerleri ihmal etmede dünyada ön sıralarda yer aldığımız muhakkak. Bu coğrafyada yetişen bütün isimleri, ürettikleri değerleri, yazdıkları eserleri ve yetiştirdikleri talebeleri hatırlamak, daha önemlisi yenilerini üretmeye devam etmek hayati bir zarurettir. Muhammed Bican Efendi Türkçe konuşan bölgelerde dini düşüncenin gelişmesinde, birçok şairin, edebiyat adamının ve düşünürün yetişmesinin arka palanını teşkil eden isimdir.

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