Adana’dan Ukrayna’ya film gibi operasyon: Kırmızı bültenle aranan 'Tabut Ali' yakalandı
Son dakika haberi... Adana polisi, suç işlediği silahları tabutta sakladığı, mezarlıkta yatıp kaktığı için “Tabut Ali” olarak bilinen ve 21 yıl hapis cezası alan firari hükümlüyü Ukrayna’da yakalayarak Adana’ya getirdi.
Kentte 2009'da düzenlenen "çıkar amaçlı silahlı suç örgütü" operasyonunda yakalanıp cezaevine gönderilen ve dava sürecinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ali Doğan Efe'nin çarptırıldığı 21 yıl hapis cezası 2020'de Yargıtay tarafından onandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Efe'nin yurt içinde izine ulaşamadı.
KOM ekipleri, yaptıkları çalışmayla Efe'nin hakkındaki kararın kesinleşmesinden yaklaşık bir ay önce Ukrayna'ya kaçtığını belirledi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığının devreye girmesiyle firari hükümlü hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunduğu tespit edilen firari hükümlü, operasyonla yakalanıp Adana'ya getirildi.
Çeşitli suçlardan da emniyette kaydı bulunan Ali Doğan Efe'nin, silahını tabutta saklayıp mezarlıklarda gizlendiği için çevresinde "Tabut Ali" lakabıyla tanındığı belirtildi.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor All Star 2022 kadrosu açıklandı! Survivor Ünlüler kadrosu kim kimdir? Survivor 2022 ne zaman başlayacak?
- Türkiye’nin en sıcak şehri neresi? Meteoroloji açıkladı
- kygm.gsb.gov.tr’de KYK burslar açıklandı mı? 2021 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK sonuçları ne zaman gelir?
- Asgari ücret zammı öncesi sürpriz talep! 4.000 TL olacak mı? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? İşverenler en az 3.500 TL...
- Tabut Ali kimdir, suçları nelerdir? Kırmızı bültenle aranan Tabut Ali yakalandı!
- Formula 1 hangi kanalda, saat kaçta? F1 Abu Dhabi GP saat kaçta başlayacak? Nasıl izlenir?
- 14-18-22 ayar bilezik gram fiyatı! Altını sarsan gelişme! 12 Aralık gram altın fiyatları ne kadar oldu?
- Evde bakım parası (maaşı) hangi illerde yattı? 12 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi...
- SGK'dan son dakika açıklaması! SGK ve GSS borçları siliniyor mu? 30 Kasım'ı kaçıranlara Aralık fırsatı
- O tarihte hesaba yatacak! Taşeron ve kamu işçisi 4. tediye ödemeleri ne zaman? 2021 ilave tediye ödeme tarihi...
- Asgari ücrette tarih belli oldu! 2022 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
- 1. dönem ne zaman bitiyor? 2021-2022 MEB 15 tatil ne zaman başlıyor? Yarıyıl tatili ayın kaçında yapılacak?