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Antalya’da şömineyi yakarken faciaya sebep oldu! İtfaiye eri suni teneffüs ve kalp masajıyla hayata döndürdü

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 12.12.2021 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021
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Antalya’da şömineyi yakarken faciaya sebep oldu! İtfaiye eri suni teneffüs ve kalp masajıyla hayata döndürdü

Antalya’da evde çıkan yangında dumandan etkilenen kedinin kalbi durdu. Kediye itfaiye eri önce kalp masajı yaptı, peşinden de suni teneffüsle yeniden hayata döndürdü. Yangının çıkma sebebinin kedinin sahibi Julia Özdoğan’ın (45) şömineyi benzinle yakmaya çalışması olduğu ortaya çıktı.

Yangın saat 23.00 sularında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde, 7 katlı binanın en üst katında çıktı.

18 yaşlarındaki oğlu ile beraber yaşayan Rus asıllı Türk vatandaşı Julia Özdoğan, evindeki şömineyi benzinle yakmak isterken, felakete sebep oldu.

Yangına oğlu ile beraber müdahale eden Julia Özdoğan'ın elleri ve vücudunun bir kısmı, oğlunun ise ayakları yandı.

PENCERELER AÇILMADI

İhbar edilmesi üzerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye erleri, merdivenle çıktıkları 7'nci kattaki dairenin pencerelerini açamayınca ısınan camları su ile soğuttu.

Ardından apartmana giren ve daireye ulaşan itfaiye erleri, yangını kısa sürede söndürdü.

ANNE-OĞUL HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri ile birlikte yanan daireye giren itfaiye erleri, ev sahibi Julia Özdoğan'ı da sedye ile dışarıya çıkardı. Ambulansa taşınırken elleri ve vücudunun bir kısmının yandığı görülen Julia Özdoğan ile oğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KEDİYİ SUNİ TENEFFÜSLE HAYATA DÖNDÜRDÜ

Bu sırada kapının girişinde Özdoğan'ın kedisini yerde hareketsiz görüp kucaklayan itfaiye eri, apartmanın dışına çıkartarak yere yatırdı. Bir yandan kalp masajı, diğer yandan kediye suni teneffüs yapan itfaiye erine meslektaşları da yardım etti.

KEDİ HAYATA DÖNDÜ

Kalp masajı ve suni teneffüsün ardından oksijen de verilen kedi kendine geldi. Vatandaşlar kedinin hayatını kurtaran itfaiye erlerini alkışlarken, gelen belediyeye ait hayvan ambulansı ise kediyi veterinere götürdü.

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