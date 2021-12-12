Antalya’da şömineyi yakarken faciaya sebep oldu! İtfaiye eri suni teneffüs ve kalp masajıyla hayata döndürdü

ANNE-OĞUL HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri ile birlikte yanan daireye giren itfaiye erleri, ev sahibi Julia Özdoğan'ı da sedye ile dışarıya çıkardı. Ambulansa taşınırken elleri ve vücudunun bir kısmının yandığı görülen Julia Özdoğan ile oğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı.