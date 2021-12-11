Sosyal medyadan iş arayanlara büyük tuzak! Şeytanın aklına gelmez

1000 TL KAPORA

Bazı mağdurlar da özellikle koronavirüs sürecinde sosyal medya kanalları üzerinden başvurdukları "evden küpe-takı paketleme", "kalem ambalajlama" gibi işler için kaparo ödemesi yapıyor, buna karşın paketlenmesi gereken ürünler adreslerine gönderilmiyor ve bilgileri de dolandırıcıların eline geçmiş oluyor. Özellikle ev kadınlarından 300 ila bin lira arasında kaparo ücretleri toplayan ve bunun üzerinde kazançlar vaadeden dolandırıcılar, daha sonra kayıplara karışıyor.