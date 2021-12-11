Babalık davasında yeni gelişme: Ünlü iş adamı Ahmet Necati Yılmaz’ın mezarı açılacak!

Bursa'da Tülay Korkmazer, 2010'da ameliyata girmeden önce oğlu Hakan Yılmaz'a (55) biyolojik babasının ANY Tekstil ve Reisoğlu Tekstil'in sahibi Ahmet Necati Yılmaz olduğunu söyledi. Ahmet Necati Yılmaz'ın 2007'de öldüğünü öğrenen Hakan Yılmaz, babalık davası açtı ancak üvey kardeşi tarafından tehdit edilince davadan geri çekildi. Hakan Yılmaz, 2020 yılında üvey kardeşinin hayatını kaybettiğini öğrenince yeniden babalık davası açtı. Mahkeme, nisan ayında Hakan Yılmaz'ın kimliğinde adı yazan babası Orhan Yılmaz'ın mezarını açtırdı. DNA sonucunda Orhan Yılmaz'ın biyolojik babası olmadığı kanıtlanan Hakan Yılmaz, soydan düştü. Mahkeme, DNA testi için iş insanı Ahmet Necati Yılmaz'ın mezarının açılmasını kararlaştırdı.





'BÜYÜK TEHDİTLER ALDIM'

Hakan Yılmaz "Araştırma yaptım ve ablalarımla görüşmek istedim. Ablalarımla görüştüm. Bana böyle bir şeyin olmadığını söylediler. Toplamış olduğum donelerle 2010 yılında babalık davası açtım. Karşı tarafın çok güçlü olmasından dolayı büyük tehditler aldım. Dava 2 sene sürdü. Ailem üzerinden de almış olduğum tehditlerden dolayı davamdan vazgeçtim. Bana belli bir miktar para ödediler. 2020 yılında beni tehdit eden ablamın vefat ettiğini öğrendim ve zaman kaybetmeden tekrar dava açtım. Amacım çocuklarımın dedesi kim, bunu öğrenmeleri. Manevi olarak da rahatlamam lazım. Para artık ikinci planda geliyor. Miras alsam da hayır hasenat işleriyle uğraşacağım" diye konuştu.





'VARİS OLACAK KONUMDA'

Hukuki süreci anlatan Avukat Hasan Aydoğdu "Davamızın son aşamasında fethi kabir kararı verildi. Alınacak olan DNA örnekleri, Hakan Bey'in örnekleriyle adli tıp nezaretinde karşılaştırılacak. Rapor neticesinde Hakan Bey'in biyolojik babası olduğu ortaya çıkarsa davamız neticeye ulaşacak. Çok ciddi bir mal varlığına varis olacak konumda. Şu anki önceliğimiz davaları neticeye vardırabilmek. Sonrasında Hakan Bey'in de talebi olursa mirasla alakalı diğer süreci de başlatmaya hazırız" dedi.







