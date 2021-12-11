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Son dakika: Kayseri'de dehşet! Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.12.2021
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Son dakika: Kayseri’de dehşet! Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Son dakika haberine göre Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar teşebbüsünde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Osmangazi Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan Yılmaz Apartmanında meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen 1 kişi, eşini ve 2 yaşındaki üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede anne ve çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar teşebbüsünde bulunan şahıs ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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