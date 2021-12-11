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SON DAKİKA! Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Meteoroloji'den o illere flaş sel ve heyelan uyarısı! İstanbul'a kar yağacak mı?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.12.2021 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021
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SON DAKİKA! Kar İstanbul’un kapısına dayandı! Meteoroloji’den o illere flaş sel ve heyelan uyarısı! İstanbul’a kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12-18 Aralık tarihlerini kapsayan hava durumu raporunda kar yağışı uyarısı yaptı. Karadeniz için sel ve heyelan uyarısı yapılırken, birçok ile de kar yağacak. 5 günlük hava durumu haritasında İstanbul'un kapısına kar yağacağı görüldü. Peki kar ne zaman, nerelere yağacak? İstanbul ve Ankara'da kar yağacak mı? İşte tüm detaylar.

Meteoroloji'den son dakika sağanak, sel, heyelan ve yoğun kar yağışı uyarısı geldi. Bugün için fırtına ve sağanak yağış açıklaması yapıldı. Salı gününden itibaren ise kar yağışı etkisini yeniden gösterecek. Meteoroloji tarafından paylaşılan haritada karın İstanbul'un kapısına dayandığı görüldü.

O BÖLGELERDE YAŞAYANLAR DİKKAT! SEL UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce, Marmara'nın batısı, kıyı Ege ve Karadeniz'de sağanak yağışların etkili olacağı belirtilerek, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, Marmara'nın batısı ve kıyı Ege için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Açıklamada, "Bu gece saatlerinde Trakya'da başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, yarın sabah ilk saatlerden itibaren Trakya ile Çanakkale çevrelerinde, zamanla Marmara'nın batısı Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova ve İstanbul, kıyı Ege'de İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli; Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, İzmir'in kuzey ilçeleri ile Çanakkale'nin güney ve doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

KARADENİZ İÇİN KORKUTAN UYARI: SEL VE HEYELANLAR ARTACAK

Doğu Karadeniz'de son yıllarda küresel iklim değişikliğinin etkileriyle görülen ani lokal ve şiddetli yağışlar, can ve mal kayıpları ile alt ve üst yapıda hasarların oluştuğu sel ve heyelanlara neden oluyor. İklim değişikliğinin etkileri ile hava ve deniz suyu sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği bölgede değişen yağış rejimlerinin ani sel ve heyelan risklerini artırdığı belirtildi.

KAR YAĞIŞI GERİ GELİYOR! İSTANBUL'UN KAPISINA DAYANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel 7 günlük hava durumu haritasını yayınladı. MGM'nin yayınladığı haritada karın İstanbul'un kapısına dayandığı görüldü. İşte 19 Aralık Pazar gününe kadar hava durumu...

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