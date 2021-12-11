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Düzce'de oğlunu ziyarete giden kadının feci ölümü: 6. kattan düştü! Dehşet anları kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.12.2021 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021
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Düzce’de oğlunu ziyarete giden kadının feci ölümü: 6. kattan düştü! Dehşet anları kamerada

Düzce'ye tıp fakültesinde öğrenim gören oğlunu ziyarete gelen Fatma Karacaoğlu’nun (55), 6'ncı kattaki dairenin penceresinden düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde, Konuralp Mahallesi'nde meydana geldi.

Fatma Karacaoğlu, il dışından ziyaretine geldiği Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi oğlunun yaşadığı 7 katlı binanın 6'ncı katındaki dairenin penceresinden düştü.

Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Karacaoğlu, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

TEMİZLİK YAPARKEN Mİ DÜŞTÜ?
Polisin yaptığı incelemede evde yalnız olan Karacaoğlu'nun, temizlik yaparken düştüğü ihtimali üzerinde duruldu.

Bu arada, olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Binanın altında bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, Karacaoğlu'nun korkuluklara çarptığı, ardından da bir alt kata düştüğü, 2 kişinin korku ile iş yerine girdikleri görüldü.

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