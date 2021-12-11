Düzce’de oğlunu ziyarete giden kadının feci ölümü: 6. kattan düştü! Dehşet anları kamerada

TEMİZLİK YAPARKEN Mİ DÜŞTÜ?

Polisin yaptığı incelemede evde yalnız olan Karacaoğlu'nun, temizlik yaparken düştüğü ihtimali üzerinde duruldu.

Bu arada, olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Binanın altında bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, Karacaoğlu'nun korkuluklara çarptığı, ardından da bir alt kata düştüğü, 2 kişinin korku ile iş yerine girdikleri görüldü.



