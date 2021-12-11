Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni açıklama geldi! Hayranlarını sevindirecek haber...

Bilinci yerinde olan ve solunum cihazından ayrılan İnanır, tedbir amacıyla bir süre daha yoğun bakımda tutuldu. Sağlık durumu iyiye giden İnanır, daha sonra yoğun bakımdan çıkartılıp, özel odaya alındı ancak geçirdiği ağır ameliyat nedeniyle yakın takip odasında da devam etti.

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