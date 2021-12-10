Son dakika: Kocaeli’de ‘Pitbull’ çetesine operasyon

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 2 kılıç, 3 bıçak, 2 gram kokain, mermiler, çok sayıda senet ve belgeler ele geçirildi.



Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.