Son dakika: Kocaeli'de ‘Pitbull’ çetesine operasyon
YAŞAM DHA
Son dakika... Kocaeli’nin Gebze ve Çayırova ilçelerinde çek-senet tahsilatı yapan ve 'pitbull' çetesi diye anılan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, 8 kişi tutuklandı, 8 kişi ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.
Silahla yaralama, çek-senet tahsilatı, tehdit ve benzeri suçları işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik, özel harekat polislerinin de katılımıyla Kocaeli ve İstanbul'da operasyon düzenlendi.
ELE GEÇİRİLENLER
Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 2 kılıç, 3 bıçak, 2 gram kokain, mermiler, çok sayıda senet ve belgeler ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.
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