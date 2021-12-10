Klinik Psikolog ve yazar Beyhan Budak Turkuvaz Medya çalışanları ile bir araya geldi.

Turkuvaz Akademi ev sahipliğinde, Turkuvaz Medya Merkezi binasında, Klinik Psikolog ve yazar Beyhan Budak değerli katılımları ile Turkuvaz Medya çalışanları ile bir araya geldi.

Turkuvaz Medya Merkezi'nde; Kendin olma yolunda korkmadan ilerlemek, güçsüz değil sadece insan olduğunu hatırlamak, her şeyle savaşamayacağını, bazen akışına bırakmak gerektiğini kavramak için "Zor Zamanlarda İyi Hissetmek" semineri düzenlendi. Büyük ilgi gören seminerde Klinik Psikolog – Yazar Beyhan Budak çalışanlarımıza önemli tavsiyelerde bulundu.

Etkinlik sonunda ise çalışanlarımız için yeni çıkan "Mutluluğu Kaybettiğin Yerde Arama" kitabını imzaladı.





Biyografi

BEYHAN BUDAK: Klinik psikolog Beyhan Budak, İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2006 yılında mezun olduktan sonra Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ve Klinik Psikoloji alanlarında yüksek lisans yapmıştır. Uzun yıllar Ankara'da Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Hastanesi'nde çalıştıktan sonra istifa ederek kendi kliniğini kurmuştur. Şu anda, psikoterapi ve eğitim çalışmalarının yanı sıra 1.700.000'den fazla kişinin takip ettiği YouTube kanalında kendine yardım ve popüler psikoloji konularında videolar yayınlamaktadır. Kendine İyi Davran Güzel İnsan ve Senin Suçun Değil-Geçmişin Yüklerinden Kurtulma Rehberi isimli iki yayınlanmış kitabı vardır. Ankara'da yaşayan Beyhan Budak evlidir ve iki çocuk babasıdır.



