Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın feribot seferi yapılamayacak
Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan feribot seferleri, beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi. Açıklamada, diğer seferlerde herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki feribot seferlerinin tamamının programdan kaldırıldığı duyuruldu.
Açıklamada, diğer seferlerde herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtildi.