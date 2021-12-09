İnternet üzerinden alışveriş yaptı hayatının şokunu yaşadı: Diş protezi yerine...

'SAĞLIĞA TAMAMEN ZARARLI DURUMDA'

İnternette gezinirken istediği gibi bir diş protezi gördüğünü belirten Erdinç Altay, şunları söyledi: "Tam da bana göre diyerek sipariş verdim. WhatsApp üzerinden uzmanın inceleme yapması için fotoğraf göndermemi istediler. Fotoğrafı gönderdikten sonra 'uzmanımız tarafından onaylanmıştır, diş protezini kullanabilirsiniz' diyerek dönüş yaptılar. Kargosu dahil 250 lira olduğunu söylediler. Ben de siparişi verdim. Üründen memnun kalmazsam, 14 gün içerisinde geri iade yapabileceğime dair mesaj da gönderdiler. Kargo geldiğinde şoke oldum. Reklamda görüldüğü gibi değil. Bunun takılacak bir aparatı yok. İçerisi hiç de hijyenik değil. Sağlığa tamamen zararlı bir durumda. Telefonla iletişim kuramadığım için yazıştık. Beni avukat ve icra ile korkutmaya çalıştılar."