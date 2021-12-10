10 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın feribot seferi yapılmayacak

Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın feribot seferi yapılmayacak

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.12.2021
ABONE OL
Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın feribot seferi yapılmayacak

Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi. Seferler saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle bugün de yapılamamıştı.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki feribot seferlerinin tamamının programdan kaldırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, boğaz hattındaki diğer seferlerde herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtildi.

Seferler saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle bugün de yapılamamıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA