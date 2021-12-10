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Bodrum’da fırtına! Feribot seferleri iptal edildi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 10.12.2021 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021
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Bodrum’da fırtına! Feribot seferleri iptal edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde saatteki hızı yer yer 80 kilometreye kadar yükselen fırtına sebebiyle feribot seferleri iptal edildi. Şiddetli fırtınada yük gemileri ise koylara sığındı.



Bu sabah sularında başlayan ve saatteki hızı yaklaşık 80 kilometreye kadar ulaşan fırtına sebebiyle Bodrum - Datça feribot seferleri iptal edildi.

İLÇE SAKİNLERİ UYARILDI

Belediye, vatandaşları fırtına konusunda uyardı. Fırtınanın öğleden sonra şiddetini arttırmasıyla birlikte dev dalgalar sahildeki işletmeleri vurdu. Kuru yük gemileri de koylara sığındı.

DEV DALGALAR SAGHİLDEKİ İŞLETMELERE ZARAR VERDİ

Kuvvetli fırtına Kumbahçe, Gümbet, Bitez, Ortakent ve Akyarlar sahillerinde etkisini gösterdi. Dev dalgalar Kumbahçe sahildeki işletmelere kadar ulaştı.

TEKNE VE YATLAR DENİZE AÇILMASIN!

Bodrum limanından tekne ve yatların denize açılmaması için Bodrum Belediyesi uyarılarda bulundu.

PAZAR AKŞAMINA KADAR ETKİLİ OLACAK

Fırtına hayatı durma noktasına getirirken, Meteorolojiden edinilen bilgiye göre, kuvvetli fırtınanın Pazar günü akşam saatlerinde etkisini yitireceği öğrenildi.

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