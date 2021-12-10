Bodrum’da fırtına! Feribot seferleri iptal edildi
YAŞAM İHA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde saatteki hızı yer yer 80 kilometreye kadar yükselen fırtına sebebiyle feribot seferleri iptal edildi. Şiddetli fırtınada yük gemileri ise koylara sığındı.
İLÇE SAKİNLERİ UYARILDI
Belediye, vatandaşları fırtına konusunda uyardı. Fırtınanın öğleden sonra şiddetini arttırmasıyla birlikte dev dalgalar sahildeki işletmeleri vurdu. Kuru yük gemileri de koylara sığındı.
TEKNE VE YATLAR DENİZE AÇILMASIN!
Bodrum limanından tekne ve yatların denize açılmaması için Bodrum Belediyesi uyarılarda bulundu.
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