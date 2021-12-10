3 aylar ne zaman başlayacak? 2022 dini günler takvimi yayınlandı! Bayramlar ve kandil günleri ne zaman?
Üç aylar ne zaman başlayacak? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2022 dini günler takvimi yayınlandı. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala, bayramlar ve kandil günlerinin hangi tarihe denk geldiği merak ediliyor. Ramazan ayı ile birlikte Kurban Bayramı'nın tarihinin hangi ay idrak edileceğini merak edenler konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, 3 aylar ne zaman başlayacak? Bayramlar ve kandil günleri ne zaman? İşte 2022 dini günler takvimi...
3 aylar ne zaman başlayacak? Ramazan ayı, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve kandil günlerinin takvimi belli oldu. 2022 yılında dini günlerin hangi tarihe denk geldiğini merak eden vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvimi araştırmaya başladı. Peki, 3 aylar ne zaman başlayacak? Bayramlar ve kandil günleri ne zaman? İşte 2022 dini günler takvimi...
2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesü üzerinde yayınlanan 2022 dini günler takvimi:
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İlahi rahmetin arttığı, huzur ve sükunetin kalplere zuhur ettiği ve rahmet dalgalarının coştuğu üç aylar, 02 Şubat 2022 Çarşamba günü başlayacak. Receb ayı içerisinde yer alan Regaib Kandili 03 Şubat Perşembe günü, Miraç Kandili ise 27 Şubat Pazar günü idrak edilecek.
Şaban ayı 4 Mart 2022 Cuma günü başlayacak. Şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandili 17 Mart Perşembe günü dualarla idrak edilecek.
Onbir ayın sultanı Ramazan ayı ise 02 Nisan Cumartesi günü idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi 27 Nisan 2022 Çarşamba gününe denk geliyor.
2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı'nın arefesi 01 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 02 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 4 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.
2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2022 yılı Kurban Bayramı arefesi 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 12 Temmuz Salı günü sona erecek.
2022 KANDİL GÜNLERİ
Regaib Kandili: 3 Şubat 2022 Perşembe
Miraç Kandili: 27 Şubat 2022 Pazar
Berat Kandili: 17 Mart 2022 Perşembe
Kadir Gecesi: 27 Nisan 2022 Çarşamba
Mevlid Kandili: 7 Ekim 2022 Cuma
ÜÇ AYLARIN DİNDEKİ YERİ
Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185).
Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).
ÜÇ AYLARI ORUÇLU MU KARŞILAMAK GEREKİR?
Üç ayların faziletleri nedir oruçlu mu karşılamak gerekir: Regaip Kandili belirttiğimiz gibi üç ayların aynı zamanda başlangıç müjdecisidir. Peki üç ayların önemi nedir hangi ibadetleri yapmak gerekir, üç ayları oruçla mı karşılamak gerekir? Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu üç ayların faziletlerini yazdı.
İşte üç ayların faziletleri ve ibadetleri;
Recep ayının fazileti iyilik ayı : Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında bolca oruç tutulmalıdır. Bu aya 'Recebü'l-asabb' da denilmiştir. Yani; iyiliklerin isabet ettiği Recep ayı. Recep ayına 'tövbe' ismi de konulmuştur. Mümin bu ayda ve özellikle de Regaip Kandili'nde günahlarını bolca kendine itiraf edip tövbe etmelidir.
Recep ayında tutulacak oruçlar : İbn Abbas; Efendimizin bu ayda çok oruç tuttuğunu ifade ediyor. Hatta orucu hiç bırakmayacak zannederdik der. Bazen de Recep ayında oruca o kadar ara verirdi ki hiç tutmayacak zannederdik. (Müslim) Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle haber verirdi:
"Allah'ım Recep, Şaban'ı bize mübarek eyle, bizi Ramazan'a ulaştır.' (Ahmed, Müsned) Bu gece (Regaip gecesinin gündüzü) oruç tutana birçok sevap haberi verilmiştir.
Üç ayları karşılama orucu nasıl ne zaman tutulmalı : Perşembe ve cumayı beraber tutmak uygun olur. Sadece bir gün oruç tutma imkânımız varsa, sadece perşembeyi tutabiliriz. İmam Kurtubi'ye göre gece önce, gündüz sonra gelir. Bu durumda alışkanlık haline getirilmedikçe cuma günü de Kandil için oruç tutulabilir. Hz. Nuh'un Recep ayında gemiye bindiği ve bu günü oruçla geçirdiği rivayetleri vardır.
ÜÇ AYLARDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?
Bu aylar dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır.
Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
Peygamber Efendimize (s.a.s.) salât ve selâmlar getirilmeli, O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
Tefekkürde bulunulmalı, "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.
4 Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli, manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı
Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmeli.
Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamette bulunulmalı.
Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı, vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.
Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.
Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli, iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.
Hayattaki manevî büyüklerimizin, hocalarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, mesaj yahut e-mail çekerek tebrik edilmeli, duaları istenmeli.
Başta bütün insanlık olmak üzere kendimize ve sevdiklerimize mümkün mertebe ismen dualar etmeli.
Hayattaki manevî büyüklerimizin, hocalarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, mesaj yahut e-mail çekerek tebrik edilmeli, duaları istenmeli.
Başta bütün insanlık olmak üzere kendimize ve sevdiklerimize mümkün mertebe ismen dualar etmeli.
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