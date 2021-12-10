Bisküvi ve çikolata paketlerine gizlemiş! İstanbul Havalimanında kaçakçılık operasyonu

Alınan bilgiye göre, 7 Aralık'ta İstanbul Havalimanı gümrüklü alan çıkışında denetim yapan polis ekipleri, Özbekistan'dan gelen Sadbarkhon Chapkieva'yı şüphe üzerine durdurdu.

Chapkieva'nın üst aramasında, elbisesinde özel dikilmiş gizli cepler tespit edildi.

Şüphelinin üst araması ve çantasında yapılan incelemede meyve suyu şişesi, bisküvi ve çikolata paketlerine gizlenmiş farklı renklerde toplamda 60 karton (600 adet) elektronik sigara filtresi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Sadbarkhon Chapkieva, hakkında Kaçakçılık Kanunu'na muhalefetten işlem yapılmasının ardından sınır dışı edildi.