Mehmet Sami Tuğrul’un ölümü Türkiye’yi yasa boğdu! Babası son görüşmelerini anlattı: Kahreden detay!

"HAYALİYDİ HEP HAYAL KURARDI"

Tuğrul, "Dünyanın geçici bir yer olduğunu, emanet saatinin ve vakti saatinin geldiğini, emanetini aldığını bizim bu konuda bir irademizin ve etkimizin olamayacağının bilincindeyiz. Ama biz arkasındaki rahmete talibiz. Evladımızın yaşı, ömrü ve hikayesi bizim için kısa oldu. Ama bu kısacık zaman diliminde bile her noktada bize gururlar yaşattı. Üniversite sınavına hazırlanırken, oğlum iyi düşün iyi tart dedim, öncelikle Maraş istersin dedim. Kendine hazır görmezsen dışarıya gitme dedim. O da, 'Sefer baba' dedi. Seferle emir olunduk dedi. Tamam oğlum dedim. İlk seferde illa ki bir yer tuttururum diye kendini sıkma dedim ve bu sınavın öncesi psikolojik biraz da şiddet dedim. Heybemde tek ok var baba dedi. Fazla ok almaya gerek yok dedi. Tek atış dedi. Hayaliydi hep hayal kurardı ve elde etti bu hayalini. Ummadığı bir zor alana yönelemedi ve hedefine gitti ve hedefine ulaşmıştı" dedi.