İngiliz turistleri 32 milyon lira dolandıran şebekeye operasyon! 11 şüpheli gözaltına alındı

Şüphelilerin, hesap bilgilerini ele geçirip, İngiltere bankalarından kredi çekerek, toplam 32 milyon lira dolandırdıkları belirlendi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ise ruhsatsız 2 tabanca, 47 mermi, bir miktar esrar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.A., B.Ç., B.A., N.A. ve T.B., tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.