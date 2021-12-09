’Neden yanıma yatmadın?’ dedi dehşeti yaşattı! Adana’da akılalmaz olay

Son olarak geçen 12 Kasım'da darp etti. Rapor aldım ancak bir daha yapmayacağına dair söz verince, şikâyet etmekten vazgeçtim. 4 Aralık akşamı ziyarete gittiğim ablamın evinden otomobille alıp, 'İkimiz bu arabanın içinde öleceğiz' diyerek beni yine darp etti.