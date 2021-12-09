Borçlusunun evine girip susturucu ile öldürmüş! Dolandırıcılıktan yakalanmıştı katil çıktı

CİNAYET BÜRODA ARIYORDU

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt'ta öldürülen Mustafa Akyol cinayeti ile ilgili bir süredir Murat Subaşıgüller'i arıyordu. İddiaya göre 11 Kasım günü 70 yaşındaki Mustafa Akyol'a ulaşamayan yakınları polise haber vermiş çilingir yardımı ile girilen evde Akyol'un cesedi bulunmuştu. İlk olarak kalp krizi zannedilen olayda şahsın susturuculu silah ile öldürüldüğü tespit edilmişti.

EVİNE GİRİP ÖLDÜRMÜŞ

Yapılan çalışmalarda şüpheli bir kişinin eve girip Akyol'u öldürdüğü tespit edildi. Ve şüpheli şahsın parmak izi evin çeşitli yerlerinde bulunmuştu. Parmak izi eşleşen şüpheli Esenyurt'ta gözaltına alındığı öğrenilince hemen devreye girildi ve Asayiş Şube Cinayet Büroya getirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından, 'cinayet' suçlamasıyla adliyeye çıkarılan Murat Subaşıgüller tutuklanarak cezaevine gönderildi.