Son dakika: Pendik’te katliam gibi kaza! Feci şekilde can verdi

Kaza, 00.15 sıralarında D-100 Karayolu Pendik Kaynarca mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, D-100 Karayolu'nda seyir halinde olan 34 DHZ 427 plakalı TIR, önünde oluşan trafikten dolayı yavaşladı. Bu sırada aşırı hızlı olduğu belirtilen 28 AS 302 plakalı otomobil, kaygan zeminde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu TIR'a arkadan çarptı.