Pendik’te köpek ile sahibine sopalı saldırı! O anlar kamerada
YAŞAM İHA
İstanbul’un Pendik ilçesinde köpeğiyle sokakta dolaşan bir vatandaş ve üç şahıs arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Saldırganlardan biri eline aldığı sopa ile hem köpeğe hem de köpeğin sahibine vurmaya başladı. Köpeğin de sopalı kişiye saldırdığı kavgada tekmeler ve yumruklar konuştu. O anlar saniye saniye kaydedildi.
İstanbul Pendik'te geçen günlerde meydana gelen olayda, sokakta ipe bağlı köpeği ile dolaşan bir vatandaş ile üç şahıs arasında iddiaya göre köpeğin havlaması ile çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
KÖPEK İLE SAHİBİNE SOKAK ORTASINDA MEYDAN DAYAĞI
3 şahıs, yere düşen kişiye tekme yumruk ve sopayla vurarak saldırdı. Sopalı şahıs hem köpeğin sahibine hem de köpeğe sopa ile art arda vurdu. Sopalı şahıs, köpeğin kendisine saldırmasıyla geri çekildi.
O ANLAR KAMERADA
Tekme yumruk ve sopanın havada uçuştuğu kavga vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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