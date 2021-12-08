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Son dakika: Gaziantep'te bebeğini döven baba için istenen ceza belli oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.12.2021 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021
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Son dakika: Gaziantep’te bebeğini döven baba için istenen ceza belli oldu

Son dakika haberi... Gaziantep'te bebeğini döven baba hakkında, "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, mahkemece kabul edildi.

Gaziantep'te bebeğini öldüresiye döven babanın 20 yıla kadar hapsi istendi.

TUTUKLANMIŞTI

Gaziantep'te baba Y.G'nin yaklaşık 2 aylık bebek C.G'yi darbederken çekilen görüntüleri 30 Kasım'da ortaya çıkmış, bunun üzerine ulaşılan bebek tedavi altına alınmıştı.

Aynı gün yakalanarak mahkemeye çıkarılan baba "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

Bebek, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

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