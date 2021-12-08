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Tekirdağ'da sahte içki operasyonu: 1 kişi gözaltında

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.12.2021
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Tekirdağ’da sahte içki operasyonu: 1 kişi gözaltında

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince bir evde 300 litre sahte içki ile 200 litre etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.Ş.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir eve sahte içki operasyonu düzenledi.

Operasyonda 300 litre sahte içki ile 200 litre etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Ş.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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