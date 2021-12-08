Şanlıurfa’nın Suriye sınırını toz bulutlu kapladı! Gökyüzü sarıya boyandı
YAŞAM İHA
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye’den gelen toz bulutu, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Toz bulutu sebebiyle gökyüzü sarıya boyanırken yetkililer vatandaşları uyardı.
Suriye sınırında bulunan Suriye'nin Ceylanpınar ilçesinde Suriye'den gelen toz bulutu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
GÖKYÜZÜ SARIYA BOYANDI
Toz bulutu nedeniyle gökyüzü sarı renge büründü. Görüş mesafesinin azaldığı ilçede sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
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