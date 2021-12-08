08 Aralık 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’nın Suriye sınırını toz bulutlu kapladı! Gökyüzü sarıya boyandı

Şanlıurfa’nın Suriye sınırını toz bulutlu kapladı! Gökyüzü sarıya boyandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 08.12.2021 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021
ABONE OL
Şanlıurfa’nın Suriye sınırını toz bulutlu kapladı! Gökyüzü sarıya boyandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye’den gelen toz bulutu, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Toz bulutu sebebiyle gökyüzü sarıya boyanırken yetkililer vatandaşları uyardı.



Suriye sınırında bulunan Suriye'nin Ceylanpınar ilçesinde Suriye'den gelen toz bulutu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

GÖKYÜZÜ SARIYA BOYANDI

Toz bulutu nedeniyle gökyüzü sarı renge büründü. Görüş mesafesinin azaldığı ilçede sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

YETKİLER ASTIM HASTALARINI UYARDI

Yetkililer, astım hastalarının ve yaşlıların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması uyarısında bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA