Ümraniye’de kabus anları! Ortalık savaş alanına döndü
İstanbul’un Ümraniye ilçesinde Merkez Mahallesi'nde yokuştan çıkan hafriyat kamyonu aniden durdu. İddialara göre freni boşalan kamyon peşinden gelen araçlara çarptı. Üzerine gelen kamyonu fark eden bir sürücü can havliyle aracından atladı. Öteki araçların altında kalmaktan son anda kurdu. O anlar güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.
Olay, Ümraniye Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeki plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonu yokuş yukarı çıkarken aniden durdu.
3 ARACI EZDİ
Arkasından seyir halinde olan 34 NP 0293, 34 BMH 496 ve 34 EKD 554 plakalı otomobiller ise dörtlülerini yakan kamyonun arkasında durdular.
Aniden geri geriye gelmeye başlayan hafriyat kamyonu üç aracı ezerek durabildi.
O sırada bir bakkalın önünde park halinde bulunan 34 SC 9127 ile 34 ZN 8085 plakalı otomobiller de kaza nedeniyle hasar gördü.
CAN HAVLİYLE DIŞARI ATLADI
Bu sırada en arkada bulunan 34 EKD 554 plakalı araç sürücüsü yaşadığı korkuyla kendisini dışarıya attı. Sürücü üstüne gelen araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olayı gören Ali Erdoğan, "Büyük bir hafriyat kamyonu yavaş yavaş geldi buradan. İlerideki köprüde, rampada stop etti galiba ya da freni boşaldı sanırsam. Arkasındaki araçlarla beraber duramadı park halinde olan araçlara da çarpa çarpa durdu. Bir arkadaşımızda sanırsam en arkadaki şofördü, kendisini yere attı, bileğinde ağrı vardı" dedi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
O ANLAR KAMERADA
O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Rampada duran hafriyat kamyonu bir kaç saniye sonra geri geri gelmeye başlıyor. O sırada otomobilleri önüne katıyor. Bir kişinin ise panikle otomobilden atladığı anlar da güvenlik kamerasına yansıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- HER AN AÇIKLANABİLİR! KYK burs sonuçları son durum nedir? 2021-2022 KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Mevlana Haftası mesajları sözleri! Mevlana sözleri mesajları için tıklayınız! İşte Mevlana ile ilgili en güzel sözler!
- Memura seyyanen zam! Kamu çalışanlarına %30-35 ek zam ne zaman verilecek? Resmi açıklama geldi
- Evde bakım maaşı yatan iller 7 Aralık! Evde bakım parası ne zaman, hangi illerde yatar?
- Asgari ücret 2. toplantı saat kaçta başlıyor? 2022 asgari ücret zammı bugün açıklanacak mı? Son gelişmeler...
- KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır? 7 Aralık KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 KYK açıklaması...
- Müslüme'nin dedesi öldü mü, son durum nedir? Hasan Yağal cezaevinde öldürüldü mü?
- Şaban Teoman Duralı kimdir, neden öldü? Teoman Duralı nereli? İşte biyografisi...
- Buzağı desteklemesi ne zaman yatacak 2021? Buzağı 2. dönem destek parası yattı mı, ödendi mi?
- Yılbaşı bilet fiyatları açıklandı mı, belli mi 2022? Yılbaşı biletleri satışa çıktı mı, ne kadar?
- İhtiyaç sahiplerine anında ödeniyor! Paralar PTT üzerinden çekiliyor! Fatura, gıda, yakacak, barınak yardımı...
- Sıfır ve ikinci el araba alım - satımında flaş karar! Bunu yapmanın cezası 100 bin TL'yi bulabiliyor! Fiyatlara zam yapamayacaklar...