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Ümraniye’de kabus anları! Ortalık savaş alanına döndü

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 07.12.2021 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021
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Ümraniye’de kabus anları! Ortalık savaş alanına döndü

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde Merkez Mahallesi'nde yokuştan çıkan hafriyat kamyonu aniden durdu. İddialara göre freni boşalan kamyon peşinden gelen araçlara çarptı. Üzerine gelen kamyonu fark eden bir sürücü can havliyle aracından atladı. Öteki araçların altında kalmaktan son anda kurdu. O anlar güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.



Olay, Ümraniye Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeki plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonu yokuş yukarı çıkarken aniden durdu.

3 ARACI EZDİ

Arkasından seyir halinde olan 34 NP 0293, 34 BMH 496 ve 34 EKD 554 plakalı otomobiller ise dörtlülerini yakan kamyonun arkasında durdular.

Aniden geri geriye gelmeye başlayan hafriyat kamyonu üç aracı ezerek durabildi.

O sırada bir bakkalın önünde park halinde bulunan 34 SC 9127 ile 34 ZN 8085 plakalı otomobiller de kaza nedeniyle hasar gördü.

CAN HAVLİYLE DIŞARI ATLADI

Bu sırada en arkada bulunan 34 EKD 554 plakalı araç sürücüsü yaşadığı korkuyla kendisini dışarıya attı. Sürücü üstüne gelen araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olayı gören Ali Erdoğan, "Büyük bir hafriyat kamyonu yavaş yavaş geldi buradan. İlerideki köprüde, rampada stop etti galiba ya da freni boşaldı sanırsam. Arkasındaki araçlarla beraber duramadı park halinde olan araçlara da çarpa çarpa durdu. Bir arkadaşımızda sanırsam en arkadaki şofördü, kendisini yere attı, bileğinde ağrı vardı" dedi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

O ANLAR KAMERADA
O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Rampada duran hafriyat kamyonu bir kaç saniye sonra geri geri gelmeye başlıyor. O sırada otomobilleri önüne katıyor. Bir kişinin ise panikle otomobilden atladığı anlar da güvenlik kamerasına yansıyor.

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