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Son dakika: Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 1 tonun üzerinde!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.12.2021 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021
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Son dakika: Muğla’da uyuşturucu operasyonu: 1 tonun üzerinde!

Son dakika haberi... Muğla'nın Dalaman ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, sürat teknesiyle yurt dışından getirilen 1 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, sürat teknesiyle yurt dışından getirilen 1 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

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