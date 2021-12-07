Mevlana Haftası mesajları sözleri! Mevlana sözleri mesajları için tıklayınız! İşte Mevlana ile ilgili en güzel sözler!
Mevlana Haftası mesajları sözleri arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Bu anlamlı haftada sosyal medyada veya WhatsApp gruplarında Mevlana ile ilgili sözler paylaşmak isteyenler Mevlana sözleri mesajları hakkında araştırma yapıyor. Mevlana ile ilgili en güzel sözler mesajlara haberimizden ulaşabilirsiniz. Mevlana Haftası 7-17 Aralık tarihleri arasında düzenleniyor. Mevlana Celaleddin Rumi'nin ölüm yıldönümüne denk gelen tarihlerde idrak edilen bu haftada paylaşmanız için Mevlana sözleri mesajları!
Mevlana sözleri mesajları! Mevlana Haftası mesajları sözleri, 7-17 Aralık tarihleri arasında idrak edilen bu anlamlı günlerde sosyal medyada sıkça paylaşılıyor. Mevlana'nın 748. Vuslat Yıldönümü kapsamında gerçekleşecek olan etkinlikler 7-17 Aralık tarihlerinde vatandaşlarla buluşturuluyor. Şeb-i Arus etkinlikleriyle taçlanacak bu anlamlı haftada paylaşabileceğiniz Mevlana ile ilgili sözler haberimizde yer alıyor.
MEVLANA SÖZLERİ MESAJLARI!
Gönlüm dilime dargın, dilim gönlüme. Gönlüm duygularını anlatamadığı için kızarken dilime; Dilim anlatamayacağı şeyleri düşündüğü için kızıyor gönlüme...
Dediler ki: Gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Dedim ki: Gönüle giren gözden ırak olsa ne olur?
Ey can, aklını başına devşir. Ölümden korkup kaçarsın ya; doğrusu sen kendinden korkmaktasın. Olmaz dediğin ne varsa hepsi olur. Düşmem dersin düşersin, şaşmam dersin şaşarsın. Öldüm der durur, yine de yaşarsın...
Kusur bulmak için bakma birine, bulmak için bakarsan bulursun, kusuru örtmeyi marifet edin kendine. İşte o zaman kusursuz olursun.
Her kim aşk ile yanıp tutuşmamışsa o, uçamayan kanatsız kuş gibidir.
Denizi gören göz başka, köpüğü gören göz başkadır. Köpüğü bırak da denizin gözüyle bak sen! Köpükler, gece-gündüz denizden meydana gelir, onları deniz harekete geçirir. Fakat ne şaşılacak şey ki, sen köpüğü görüyorsun da denizi görmüyorsun.
Zor diyorsun, zor olacak ki imtihan olsun. Yürek yorulunca ter gözden akar.
Ben kimim. Beni söylediklerimde arama. Ben söylemediklerimde gizliyim, görmediğin koskoca derya gönlümdür. Gördüğün sahil ise dilim. Kıyılarıma vuran dalgalarıma şaşma. Onlar Aşk'tan gel-git'im. Beni Mecnun'dan Leyla'dan sorma. Ben yalnız Mevla'dan bir izim.
Kapı açılır sen yeter ki vurmayı bil. Ne zaman? Bilmem. Yeter ki o kapıda durmayı bil.
Yapraksız kaldın diye gövdeni kestirme. Zira bu işin baharı var…
MEVLANA HAFTASI NE ZAMAN?
Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl dönümü kapsamında gerçekleşecek olan etkinlikler 7-17 Aralık tarihlerinde vatandaşlarla buluşturulacak. Mevlana'nın ölüm günü 17 Aralık 1273 olduğu için bu gece, Şeb-i Aruz gecesi olmuştur.
Mevlana Haftası'nda; Mistik Müzik Festivali, konferanslar, semazen gösterileri düzenlenerek Mevlana'nın değerleri yaşatılmaktadır.
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