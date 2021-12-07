Köpek gezdirmeye çıkan kadın tacize uğradı! Şüpheliye mahalleliden meydan dayağı
İstanbul Sultangazi'de köpeğini gezirmeye çıkaran bir kadın, yabancı uyruklu kişi tarafından tacize uğradı. Kadının çığlıklarını duyan mahalleli taziciyi bayılana kadar dövdü. Kendine gelen şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, köpeğini gezdiren kadın, Pakistan uyruklu K.A. (31) tarafından taciz edildi.
Şüphelinin cinsel organını göstermesiyle kadın bağırarak çevreden yardım istedi. Sokaktan geçen 2 kişi, kadının yardımına koşarak, şüpheliyi dövmeye başladı.
Çevreden gelenlerin de katılmasıyla şüpheli kalabalık tarafından bayılana kadar darp edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bir süre şüphelinin kendine gelmesini bekledi.
Ardından kendine gelen şüpheli gözaltına alındı. Mahalle sakinlerinden Orhan Yılmaz, "Ben olayı görmedim. Bir kız çocuğuna yabancı uyruklu biri tacizde bulunmuş. Ondan sonra yardım istemiş sanırım.
2 tane genç delikanlı burada o kişiyi indirdiler. Sonra burası iyice kalabalık oldu. Yabancı memleketten gelip, sen bizim kızlarımızın namusuna dil uzatırsan böyle olur.
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