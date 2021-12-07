Babası öldükten saatler sonra ihbar etti! Şüpheli oğul gözaltında

Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde sabah 10:30 sıralarında medyana gelen olay iddialara şöyle yaşandı. Sabah saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Osman Yelken, birlikte kaldıkları evde babasının kanepenin üzerinde hareketsiz bir şekilde yattığını ve vücudunda kan izleri ile kesik olduğunu ihbar etti.