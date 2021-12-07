Güvenlik kameralarını izleyince şoke oldular! Sokak ortasına tuvaletini yaptı

"Dün öğle saatlerinde ekmek almak için evden çıktım. Çıktığımda ağır bir koku duydum ve etrafıma bakındım. Pisliği gördüğümde ise sokak hayvanlarının yaptığını düşündüm. Ancak eve döndüğümde güvenli kameralarını incelendim. Gördüğüm manzara karşısında şok oldum. Bir adamın tuvaletini yaptığını gördüm. Herhalde çok sıkıştı ama sokak ortasına da yapılmaz ki. Ailemiz var kapımızın önünde kötü bir manzara ile karşılaştık"

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