Teoman Duralı’nın o sözleri unutulmadı: Biz soykırıma uğramış bir milletiz hafızası gitmiş

BİZ SOYKIRIMA UĞRAMIŞ BİR MİLLETİZ

Biz soykırıma uğramış bir milletiz. Kültürü soykırımı. Hafızası gitmiş. Benim gözümde en büyük felaketi Bursa ve İstanbul yaşadı. Duyarlılık halmadı. Alzaymır olmuş bir milletiz. Gemiş unutuldu. Bunun en önemli müsebbibi yazının katlidir. Peyami Safa'nın müthiş bir lafı var. 'Milli kütüphanesine giripte tek kelime okuyamadan çıkan biricik nesil.' Harf inkılâbı soykırımdır.