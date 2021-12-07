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Teoman Duralı'nın o sözleri unutulmadı: Biz soykırıma uğramış bir milletiz hafızası gitmiş

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.12.2021 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021
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Teoman Duralı’nın o sözleri unutulmadı: Biz soykırıma uğramış bir milletiz hafızası gitmiş

74 yaşında hayata gözlerini yuman Felsefe profesörü, biyolog, akademisyen ve düşünür Teoman Duralı'nın katıldığı tartışma programında sarf ettiği sözler sosyal medyada gündem oldu. Duralı konuşmasında "Biz soykırıma uğramış bir milletiz. Kültürü soykırımı. Hafızası gitmiş." ifadelerini kullanmıştı.

Dün vefat eden Felsefe Profesörü, biyolog, akademisyen ve düşünür Prof. Dr. Teoman Duralı'nın 2019 yılında katıldığı tartışma programında yaptığı açıklamalar sosyal medyada yeniden gündem oldu.

NE DEMİŞTİ?

Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı, TBMM'nin 1 Kasım 1928'de 1353 Sayılı yasayı kabul ederek gerçekleştirdiği harf inkılabının 91. yılına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı.

BİZ SOYKIRIMA UĞRAMIŞ BİR MİLLETİZ

Biz soykırıma uğramış bir milletiz. Kültürü soykırımı. Hafızası gitmiş. Benim gözümde en büyük felaketi Bursa ve İstanbul yaşadı. Duyarlılık halmadı. Alzaymır olmuş bir milletiz. Gemiş unutuldu. Bunun en önemli müsebbibi yazının katlidir. Peyami Safa'nın müthiş bir lafı var. 'Milli kütüphanesine giripte tek kelime okuyamadan çıkan biricik nesil.' Harf inkılâbı soykırımdır.

Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı: Biz soykırıma uğramış bir milletiz, hafızası gitmiş PROF. DR. ŞABAN TEOMAN DURALI: BİZ SOYKIRIMA UĞRAMIŞ BİR MİLLETİZ, HAFIZASI GİTMİŞ

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