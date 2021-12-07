Teoman Duralı'nın o sözleri unutulmadı: Biz soykırıma uğramış bir milletiz hafızası gitmiş
74 yaşında hayata gözlerini yuman Felsefe profesörü, biyolog, akademisyen ve düşünür Teoman Duralı'nın katıldığı tartışma programında sarf ettiği sözler sosyal medyada gündem oldu. Duralı konuşmasında "Biz soykırıma uğramış bir milletiz. Kültürü soykırımı. Hafızası gitmiş." ifadelerini kullanmıştı.
Dün vefat eden Felsefe Profesörü, biyolog, akademisyen ve düşünür Prof. Dr. Teoman Duralı'nın 2019 yılında katıldığı tartışma programında yaptığı açıklamalar sosyal medyada yeniden gündem oldu.
NE DEMİŞTİ?
Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı, TBMM'nin 1 Kasım 1928'de 1353 Sayılı yasayı kabul ederek gerçekleştirdiği harf inkılabının 91. yılına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı.
BİZ SOYKIRIMA UĞRAMIŞ BİR MİLLETİZ
Biz soykırıma uğramış bir milletiz. Kültürü soykırımı. Hafızası gitmiş. Benim gözümde en büyük felaketi Bursa ve İstanbul yaşadı. Duyarlılık halmadı. Alzaymır olmuş bir milletiz. Gemiş unutuldu. Bunun en önemli müsebbibi yazının katlidir. Peyami Safa'nın müthiş bir lafı var. 'Milli kütüphanesine giripte tek kelime okuyamadan çıkan biricik nesil.' Harf inkılâbı soykırımdır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ZAMLI MAAŞLAR NETLEŞTİ! 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı...
- Survivor'da nefes kesecek isimler... Survivor 2022 All Star yarışmacıları kimler açıklandı mı? Acun Ilıcalı'dan Survivor açıklaması
- Antalya'da kan donduran olay! Deccal nedir, ne anlama geliyor? Deccal kimdir, kime denir?
- Fatih Terim'in sağlık durumu nasıl? Fatih Terim neden hastaneye kaldırıldı, son durumu nasıl?
- VGM'den son dakika açıklaması: 2021-2022 VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Askerlik borçlanmasında 7.459 TL, doğum borçlanmasında 9.946 TL daha az ödeyin! Yeni yılda tutarlar artacak! Son 1 ay kaldı…
- Borussia Dortmund Beşiktaş maçı canlı yayın nasıl izlenir? Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund BJK maçı hangi kanalda?
- Akbank ÇM kapalı ne demek? Akbank ÇM aktifliği kapalı ne anlama geliyor? 7 Aralık Akbank çöktü mü?
- Zamlar netleşiyor! Yeni asgari ücret ne kadar olacak? 2022 net - brüt asgari ücret zammı son durum
- Asgari ücret 3. toplantı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? 2022 asgari ücret görüşmeleri...
- 8 Aralık Çarşamba yarın okullar tatil mi? Lodos fırtına nedeniyle hangi illerde okullar tatil oldu?
- AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 açık lise 1. dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak?