Ankara’da bisikletliye çarpan alkollü sürücüye 6 yıl istendi

Umut Gündüz, 15 Temmuz 2020'de Ankara Eryaman'da evine giderken 1.53 promil alkollü olduğu belirlenen Çağdaş Ş. hakimiyetindeki aracın arkadan çarpması sonrası yola savrulmuş ve başka bir aracın altına kalarak hayatını kaybetmişti. Olay sonrası Gündüz'e çarpan aracın plakası düşmüş ve sürücü Çağdaş Ş. olay yerinden uzaklaşmıştı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Gündüz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.





Sabah'ın haberine göre Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'ne Umut Gündüz'ün ailesi, avukatları ve tutuksuz sanık Çağdaş Ş. katıldı. Duruşmada söz alan Gündüz ailesinin avukatları, sanık Çağdaş Ş.'nin tutuklu yargılanmasını talep etti. Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı Umut Gündüz'ün ölümüne sebep olan sanık Çağdaş Ş.'nin 'Taksitle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Beyanların ardından mahkeme savunma için ertelendi.