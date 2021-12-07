Beyoğlu'nda kan donduran olay: 60 yaşındaki adamın cesedi bulundu! Oğlu gözaltında
İstanbul Beyoğlu'nda 60 yaşındaki bir adam evinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Babasının canice öldüğünü iki saat sonra ihbar eden ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen oğlu ise emniyet güçlerince gözaltına alındı.
İstanbul Beyoğlu'nda 60 yaşındaki bir adam yaşadığı evde bıçaklanarak ölmüş vaziyette bulundu. Babasının öldüğünü iki saat sonra ihbar eden ve uyuşturucu kullanması sebebiyle babasıyla kavga ettiği belirtilen oğlu ise emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Emniyet, olayın cinayet olduğu kuşkusu üzerinde duruyor.
KAN İZLERİ BULUNDU
Olay, dün saat 10.30 sıralarında Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde medyana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Osman Yelken, birlikte kaldıkları evde babasının kanepenin üzerinde hareketsiz bir şekilde yattığını ve vücudunda kan izleri ile kesik olduğunu ihbar etti.
BİRÇOK KEZ BIÇAKLAMIŞ
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 60 yaşındaki İbrahim Yelken'in bedeni üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda karnından 2 bıçak darbesiyle öldüğünü tespit etti. Bunun üzerine detaylı çalışma başlatan polis ekipleri, olay yerinde bir süre gözyaşı döken oğlu Osman Yelken'i gözaltına alarak ifadesini almak üzere emniyete götürdü.
BABASININ ÖLDÜĞÜNÜ 2 SAAT SONRA İHBAR ETMİŞ
Evden önceki gün saat 20.00 sıralarında işe gitmek çıktığını, çalıştığı gece kulübüne gittiğini ve dün sabah 08.30 sıralarında geldiğini ifade eden Osman Yelken'in 112 Acil Çağrı Merkezini ise saat 10.30 sıralarında aradığı tespit edildi. Cinayet şüphesi üzerinde yoğunlaşan polis ekipleri, yaptığı çalışmalarda ise bıçağın olay yerinde olmadığını belirledi.
POLİS CİNAYETTEN ŞÜPHELENİYOR
Adamın ihbardan yaklaşık 5 saat önce bıçakladığını ve oğlunun bu süre içerisinde markete giderek sigara aldığı ve bir süre sokakta dolaştığı bilgisine ulaşıldı. Ayrıca şahsın babasıyla uyuşturucu madde kullanmak yüzünden sık sık kavga ettikleri öğrenildi.
Öte yandan İbrahim Yelken'in cenazesi de olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının detaylı incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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