Beyoğlu’nda kan donduran olay: 60 yaşındaki adamın cesedi bulundu! Oğlu gözaltında

İstanbul Beyoğlu'nda 60 yaşındaki bir adam yaşadığı evde bıçaklanarak ölmüş vaziyette bulundu. Babasının öldüğünü iki saat sonra ihbar eden ve uyuşturucu kullanması sebebiyle babasıyla kavga ettiği belirtilen oğlu ise emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Emniyet, olayın cinayet olduğu kuşkusu üzerinde duruyor.