Son dakika: Van'da şiddetli deprem
Son dakika... AFAD verilerine göre; Van Tuşba'da saat 00:46'da 4,7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7,62 km altında oluştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan deprem sonrası bir de açıklama geldi. İşte detaylar...
SON DAKİKA: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.46'da Tuşba ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7,62 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Tuşba ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.
Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.
BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Van'da, saat 00.46'da gerçekleşen 4,9 büyüklüğünde #deprem'in ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından saha taraması devam etmektedir. Vanımıza ve hemşehrilerimize geçmiş olsun." dedi.
KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıkladı.
DEPREM DETAY
DEPREMİN ÜSSÜ
2021 SON DEPREMLER
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenomen dizide ayrılık silsilesi! Kanal D dizisinde beklenmedik veda iddiası! Arka Sokaklar'ın Mesut'u yalnız...
- İkinci ara tatil ne zaman başlayacak? Okullarda 15 tatil, yarıyıl tatili ne zaman? MEB son dakika açıklamalar...
- 28. Dönem POMEM başvuru tarihleri açıklandı mı, belli mi? POMEM 2022 başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...
- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantısı ne zaman, faizler düşecek mi? Tarih belli oldu...
- AÖL Açıköğretim Lisesi sınav girişi nereden, nasıl yapılır? AÖL sınavları bitti mi, ne zaman bitecek?
- İstanbul'daki kokunun nedeni nedir, ne zaman geçecek? Anadolu Yakası'ndaki kokunun sebebi ne? Maltepe, Kartal...
- SGK'ya başvuru yapan parasını geri alıyor! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hesaba faiziyle yatıyor...
- Pantene Altın Kelebek Ödülleri kimler ödül kazandı? Pantene Altın Kelebek en iyi kadın, erkek oyuncu kim seçildi?
- Pantene Altın Kelebek canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Pantene Altın Kelebek kim, hangi ödülü kazandı? İşte ödül listesi...
- Teşkilat Serdar öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Çağlar Ertuğrul diziden ayrılıyor mu? Nefes kesen sahne...
- Geri sayım bitiyor... KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs sonuçları açıklandı mı?
- Emekli ve memur bu zamla kanatlanacak! Son dönemin en yüksek zammı! Emekliye en düşük 3.684 liraya...