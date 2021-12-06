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Sakarya’da feci kaza: Kafası camdan dışarı çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.12.2021 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021
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Sakarya’da feci kaza: Kafası camdan dışarı çıktı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Emniyet kemeri takılı olmadığı için çarpışma esnasında kafası ön camdan dışarıya çıkarak boynunda kesik oluşan 18 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı. İşte olay yerinden korkunç görüntüler...

Korkunç kaza, Yayla Mahallesi üzerinde meydana geldi.

Sakarya’da feci kaza: Kafası camdan dışarı çıktı

Edinilen bilgiye göre, C.Ö. idaresindeki 54 NE 551 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile T.M. idaresindeki 54 ADN 041 plakalı Mercedes marka otomobil çarpıştı.

Sakarya’da feci kaza: Kafası camdan dışarı çıktı

Kaza esnasında 54 NE 551 plakalı araçta yolcu olarak bulunan ve emniyet kemeri takılı olmadığı öğrenilen 18 yaşındaki T.H.K.'nın kafası ön camdan dışarıya çıktı.

Sakarya’da feci kaza: Kafası camdan dışarı çıktı

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya’da feci kaza: Kafası camdan dışarı çıktı

Çarpışmanın etkisi ile kafası camdan dışarıya çıkan T.H.K. boynunda oluşan kesik sebebi ile ağır yaralandı.

Sakarya’da feci kaza: Kafası camdan dışarı çıktı

Sürücü C.Ö. ile ağır yaralanan T.H.K. olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırıldı.

Sakarya’da feci kaza: Kafası camdan dışarı çıktı

Emniyet kemeri takılı olmadığı için kafasını cama çarptığı esnada boynunda kesik oluşan T.H.K., Kocaali Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahale sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sakarya’da feci kaza: Kafası camdan dışarı çıktı

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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