Son dakika: Ordu'da galeriden çaldıkları araçla İstanbul'da yakalanan 3 çocuk tutuklandı
Son dakika haberine göre Ordu'da, yaşları 15, 13 ve 12 olan 3 çocuk, 28 Kasım'ta galeriden otomobil çalarak kaçtı. Polis, plakasından en son İstanbul'da olduğu tespit edilen otomobildeki 3 çocuğu yakaladı. Son dakika haberine göre üç çocuk tutuklandı. Öte yandan 15 yaşındaki çocuğun 8 suç kaydı, 12 yaşındaki çocuğun 21 suç kaydı, 13 yaşındaki çocuğun ise 68 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Altınordu ilçesinde bir galerinin önünden çaldıkları otomobille kaçtıkları İstanbul'da 3 Aralık Cuma gecesi yakalanan S.Ö, A.Y. ve E.K'nin Ordu Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Yaşları 12 ile 15 arasında değişen 3 çocuk, Ordu Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
S.Ö, A.Y. ve E.K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
28 Kasım'da saat 04.00 sıralarında, Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı'ndaki Bekir Eren ve Cem Uygun'un ortaklığında olan Ergen oto galeride meydana geldi. S.Ö. (13), A.T. (12) ve E.K., (15) yaşlardaki 3 çocuk, oto galerinin arka kapısının camını kırarak içeri girdi. Masaların çekmecelerini karıştıran 3 çocuk, 2 aracın anahtarını alarak dışarı çıktı.
İlk olarak iş yeri önündeki aracı çalan çocuklar, 8 kilometre gezdikten sonra tekrar galeriye gelip aracı yol kenarına bıraktı. Ardından iş yeri önündeki başka otomobili alarak uzaklaşan çocukların galeriye girmesi ve araçları çalıştırdığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
900 KİLOMETRE YOL KATETTİLER
Çocuklar otomobili alarak, 900 kilometre mesafe yol katedip İstanbul'a geldi. Ordu emniyeti tarafından görevli 3 kişilik özel ekip, yaşı küçük 3 çocuğa yönelik çalışma başlattı.
Çocukların kullandıkları otomobilin kural ihlali yaparak İstanbul'a kadar geldiği tespit edildi.
İSTANBUL'DA YAKALANDILAR
Plaka Takip Sistemine (PTS) yakalanan 3 çocuğun çaldıkları otomobille 30 Kasım'da Mahmutbey gişeler Basınekspres yolunda oldukları belirlendi.
İstanbul ve Ordu emniyet müdürlüklerinin yaptığı çalışma sonucu S.Ö., A.T. ve E.K., Zeytinburnu'nda bir adreste yakalanırken, galeriden çaldıkları otomobil ise Bağcılar'da bulundu.
13 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN 68 SUÇ KAYDI VAR
Gözaltına alınan 15 yaşındaki çocuğun 8 suç kaydı, 12 yaşındaki çocuğun 21 suç kaydı, 13 yaşındaki çocuğun ise 68 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
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