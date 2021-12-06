Son dakika: Ordu’da galeriden çaldıkları araçla İstanbul’da yakalanan 3 çocuk tutuklandı

İSTANBUL'DA YAKALANDILAR

Plaka Takip Sistemine (PTS) yakalanan 3 çocuğun çaldıkları otomobille 30 Kasım'da Mahmutbey gişeler Basınekspres yolunda oldukları belirlendi.

İstanbul ve Ordu emniyet müdürlüklerinin yaptığı çalışma sonucu S.Ö., A.T. ve E.K., Zeytinburnu'nda bir adreste yakalanırken, galeriden çaldıkları otomobil ise Bağcılar'da bulundu.