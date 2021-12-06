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Son dakika | İstanbul Adalet Sarayı'nda korku dolu anlar! İntihar girişimi böyle görüntülendi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.12.2021 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021
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Son dakika | İstanbul Adalet Sarayı’nda korku dolu anlar! İntihar girişimi böyle görüntülendi

Son dakika haberi...İstanbul Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda bir şahıs 6. kattaki korkuluklara çıkarak intihar girişiminde bulundu. Korkuluklardan sarkan şahsın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı öğrenildi. Zeminde tüm önlemlerin alındığı görüldü. İntihar girişiminde bulunan şahsın ikna edildiği bilgisine ulaşıldı.

İstanbul Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda bir şahıs 6. kattaki korkuluklara çıkarak intihar girişiminde bulundu. Korkuluklardan sarkan şahsın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı öğrenildi. Zeminde tüm önlemlerin alındığı görüldü.

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