Şırnak'ta kanalizasyon çukuruna düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Şırnak’tan yürek yakan haber! Yeniaslanbaşar köyünde kanalizasyon çukuruna düşen 4 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Çocuğun cansız bedeni Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Şırnak'ın Yeniaslanbaşar köyünde öğle sularında 4 yaşındaki İmran Fidan kayboldu. Fidan'ın bulunması için köy halkı tarafından yapılan arama çalışmaları sonuçsuz kalınca ailesi durumu jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerine ihbar etti.
2 METRELİK ÇUKURDA BULUNDU
Ekipler, köyde kanalizasyon için kazılan 2 metrelik çukurda Fidan'ın cesedini buldu.
Ceset, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.