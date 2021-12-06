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Şırnak'ta kanalizasyon çukuruna düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.12.2021 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021
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Şırnak’ta kanalizasyon çukuruna düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Şırnak’tan yürek yakan haber! Yeniaslanbaşar köyünde kanalizasyon çukuruna düşen 4 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Çocuğun cansız bedeni Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şırnak'ın Yeniaslanbaşar köyünde öğle sularında 4 yaşındaki İmran Fidan kayboldu. Fidan'ın bulunması için köy halkı tarafından yapılan arama çalışmaları sonuçsuz kalınca ailesi durumu jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerine ihbar etti.

2 METRELİK ÇUKURDA BULUNDU

Ekipler, köyde kanalizasyon için kazılan 2 metrelik çukurda Fidan'ın cesedini buldu.

Ceset, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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