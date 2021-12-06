Şırnak’ta kanalizasyon çukuruna düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Şırnak'ın Yeniaslanbaşar köyünde öğle sularında 4 yaşındaki İmran Fidan kayboldu. Fidan'ın bulunması için köy halkı tarafından yapılan arama çalışmaları sonuçsuz kalınca ailesi durumu jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerine ihbar etti.

2 METRELİK ÇUKURDA BULUNDU

Ekipler, köyde kanalizasyon için kazılan 2 metrelik çukurda Fidan'ın cesedini buldu.

Ceset, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.