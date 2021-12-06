Bir babanın son feryadı! Mektubunda her şeyi yazdı

"ÇAMUR" ESNAFIN CANINDAN BEZDİRDİ

Tefeciler, tahsilat sorunu yaşadıkları mağdurların üzerine ise 47 suç dosyası bulunan "Çamur" lakaplı Arif U. gönderdi. Arif U. ayrıca Gölbaşı ilçesinde bulunan varlıklı isimleri Mogan Gölü kenarında silahla tehdit ederek senet imzalattığını tespit etti. İlçe halkı ve esnafı üzerine korku salan Arif U.'nun göl manzaralı villa da yaşadığı ortaya çıktı.

TEFECİLERE DARBE

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmaları tamamlamasının ardından operasyon için düğmeye bastı. Tefecilere yönelik düzenlenen baskında 5 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, kurusıkı tabanca, 67 adet LYRICA uyuşturucu, 26 senet, 2 adet müştekilere ait protokol ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Zanlılar ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi.