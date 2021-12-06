SON DAKİKA! Diyarbakır’da baba dehşeti! Makasla delik deşik etti

Olay, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 31. Sokak'ta bulunan 8 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. 4 çocuk babası Mahmut Bozkurt, evde çıkan tartışma sonrası mutfaktan aldığı bıçakla oğlu Muhammed Semih'i daha sonra da eşi Sabika ve Elif'i yaraladı. Olaya şahit olan 3 ve 9 yaşlarındaki diğer çocukları da kaçarak komşuya sığındı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.