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Esenyurt’ta ortalık karıştı! Gelin düğünü bırakıp kavga ayırdı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 06.12.2021 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021
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Esenyurt’ta ortalık karıştı! Gelin düğünü bırakıp kavga ayırdı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir düğünde, takı nedeniyle aileler kavga etti. Düğün salonundan sokağa taşan olayda gelin, aileleri ayırmak isterken ortalık karıştı.




Olay, geçen akşam saatlerinde Esenyurt Yeni Mahalle'de meydana geldi.

TAKI YÜZÜNDEN BİRBİRİLERİNE GİRDİLER

İddialara göre, iki aile arasında düğünde takı nedeniyle tartışma başladı. Bir çözüme kavuşamayan tartışmanın hararetlenmesiyle taraflar birbirlerine saldırdı.

DÜĞÜNÜNÜ BIRAKIP KAVYA AYIRMAYA KOŞTU

Düğün salonundan sokağa taşan olayda ortalık savaş alanına dönerken, gelin kavgayı ayırmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere haber vermesiyle olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi geldi. Duruma müdahale etmeye çalışan polisler, öfkeli kalabalığı durdurmakta güçlük çekti.

GELİN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Yaşanan o kavganın ardından ise gözyaşlarına hakim olamayan gelin, bir araçla olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

Esenyurt’ta gelin düğünü bıraktı kavgayı ayırdı ESENYURT'TA GELİN DÜĞÜNÜ BIRAKTI KAVGAYI AYIRDI

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