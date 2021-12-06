Esenyurt’ta ortalık karıştı! Gelin düğünü bırakıp kavga ayırdı







Olay, geçen akşam saatlerinde Esenyurt Yeni Mahalle'de meydana geldi.

TAKI YÜZÜNDEN BİRBİRİLERİNE GİRDİLER

İddialara göre, iki aile arasında düğünde takı nedeniyle tartışma başladı. Bir çözüme kavuşamayan tartışmanın hararetlenmesiyle taraflar birbirlerine saldırdı.

DÜĞÜNÜNÜ BIRAKIP KAVYA AYIRMAYA KOŞTU

Düğün salonundan sokağa taşan olayda ortalık savaş alanına dönerken, gelin kavgayı ayırmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere haber vermesiyle olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi geldi. Duruma müdahale etmeye çalışan polisler, öfkeli kalabalığı durdurmakta güçlük çekti.

GELİN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Yaşanan o kavganın ardından ise gözyaşlarına hakim olamayan gelin, bir araçla olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

