Bursa’da motosikletli gençler ölümün kıyısından döndü
Bursa Orhangazi’de meydana gelen trafik kazasında motosiklet ve şehir içi minibüsü çarpıştı. Kaza sonucunda motosikletteki iki genç yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza öğle sularında Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bulunan Hürriyet Mahallesi Osmanpaşa Caddesi üzerinde yaşandı.
MİNİBÜSLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI
Alınan bilgilere göre, İ.K. (17) idaresindeki 48 VY 365 plakalı motosiklet, Osmanpaşa Caddesi üzerinde seyir halindeyken karşı yönden gelmekte olan Sedat A'nın (54) kullandığı 16 M 8537 plakalı şehir içi minibüsü ile çarpıştı.
YOLA SAVRULDU
Kazanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü İ.K. ile arkasında yolcu olarak bulunan E.D. (17) motosikletten savruldu.
Yaralanan iki genç için olay yerine ambulans çağrıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan İ.K. ve E.D. ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Kaza sonrasında motosiklet hurdaya dönerken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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