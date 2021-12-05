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Kadın Hakları Günü mesajları 5 Aralık! Dünya Kadın Hakları Günü sözleri ve mesajları 5 Aralık kısa uzun!

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.12.2021
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Kadın Hakları Günü mesajları 5 Aralık! Dünya Kadın Hakları Günü sözleri ve mesajları 5 Aralık kısa uzun!

5 Aralık Kadın Hakları Günü mesajları sözleri! Dünya Kadın Hakları Günü sözleri mesajları arama motorlarında sorgulanan konuların başında geliyor. Dünya Kadın Hakları Günü her yıl 5 Aralık tarihine denk geliyor. 5 Aralık 1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı verilmişti. Günümüzde kadın temsilinde önde gelen birçok ülkeden önce verilen bu hak Türkiye’nin yüzünü medeniyete dönmesinin en büyük simgelerinden birisiydi. Peki, 5 Aralık Kadın Hakları Günü mesajları sözleri nelerdir?

5 Aralık Kadın Hakları Günü mesajları sözleri! Dünya Kadın Hakları Günü mesajlar sözleri 5 Aralık günü arama motorlarında sorgulanıyor. 5 Aralık 1934 günü dünyada kadınların yasal olarak milletvekili seçme ve seçilme hakkına sahip olduğu ülke sayısı 28, bu hakkın kullanıldığı ülke sayısı ise sadece 17 idi. Türkiye'de ise bu hak kadınlara tanınmış oldu. Peki; 5 Aralık Kadın Hakları Günü mesajları sözleri nelerdir?

5 ARALIK KADIN HAKLARI GÜNÜ MESAJLARI!

Gökyüzünün yarısını, kadınIar taşır. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

Dürüst bir kadının güzeIIiği, ateşe benzer; yakIaşmayana hiçbir zararı dokunmaz. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

Bütün kadınların 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.

Dünyada her şey kadının eseridir. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

KadınIar güIIer gibidir, bir defa açıIdıIar mı, yaprakIarı hemen döküImeye başIar. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

Şuna inanmak Iâzımdır ki, dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

Bir kadının sevgiIisine söyIedikIeri, rüzgarIarın ve hızIa akan suIarın üzerine yazıImaIıdır. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

KadınIarımız erkekIerden daha çok aydın, daha çok verimIi, daha fazIa biIgiIi oImaya mecburdurIar. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

Havayı geIdiği gibi, rüzgarı estiği gibi, kadını da oIduğu gibi kabuI edin. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

Kadın, doğası gereği zayıftır; ama acıya en çok o dayanır. Kadının direncini kıran tek şey; hayal ettiği kişinin boş çıkmasıdır. Hiçbir kadının hayali boşa çıkmasın Kadın Hakları Gününüz Kutlu Olsun

Can dostum biricik arkadaşım 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günün kutlu olsun

KadınIar bizi sevdikIeri zaman, her suçumuzu bağışIarIar. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

5 Aralık, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemlerini dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

5 Aralık 1934'te (Her türlü oylamada ve tamamen) Türkiye'de kadınlara seçme - seçilme hakkı tanındı. 5 Aralık 1934 tarihinde "Kadınlara Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı" veren yasanın kabulü ile her yıl "Kadın Hakları Günü" olarak kutlanmaktadır.

Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındığında dünyada kadınların bu hakka sahip olduğu 28 ülke, hakkın kullanıldığı 17 ülke vardı. İtalya 1945, Fransa 1944, Belçika 1960, İsviçre 1971 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanımıştır.

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